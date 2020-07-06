РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Второй этап дезинсекции проводят на парковых территориях подмосковного Красногорска, сообщается в официальной группе «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».
«Уважаемые посетители! Обращаем ваше внимание, что 6, 7 и 8 июля в парках Красногорска пройдет второй этап дезинсекции территорий в этом году», - говорится в сообщении.
В понедельник провели противоклещевую обработку в городском парке, а также парках «Ивановские пруды» и «Опалиховский пруд». 8 июля территории этих парков обработают от комаров.
7 июля противоклещевая обработка запланирована в экопарке «Губайловский» и детском городке «Сказочный».
«ДГ «Сказочный» и городской парк будут закрыты в дни обработки. Запрещается находиться в зоне обработки во время производства работ. Просим воздержаться от посещения парков в эти дни. Приносим извинения за временные неудобства», - заключается в материале.
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Текстовая трансляция
6 ИЮЛЯ
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