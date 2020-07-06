РИАМО - 6 июл. В Московской области и столице до вечера 7 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары выше 33 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» является третьим уровнем погодной опасности. Он означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Подмосковье предупреждение из-за высоких температур будет действовать с 13:00 до 17:00 7 июля, а в Москве – с 11:00 до 16:00 7 июля.

«Оранжевый» уровень погодной опасности также объявили на территории Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Брянской, Тульской, Рязанской и Владимирской областей Центрального Федерального округа.

Во вторник в Московском регионе ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами ливни и град. Будет дуть южный и юго-восточный ветер, при грозе его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в городе составит до плюс 33 градусов, а по области – до 35 градусов.