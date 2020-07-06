РИАМО - 6 июл. Бригада из 22 медиков из Москвы отправилась в Казахстан, чтобы помочь коллегам в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщения пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляют нейрохирург Алексей Токарев, заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы и Руслан Маер, заведующий организационно-методическим отделом по хирургии Департамента здравоохранения Москвы.

«В составе бригады пульмонолог, кардиолог, эпидемиолог, рентгенолог КТ, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты, врач-рентгенолог КТ и другие специалисты, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом»,- говорится в сообщении.

Эти врачи работают в ведущих столичных стационарах. Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. Московские медики оценят обстановку в Республике и окажут консультативно-диагностическую поддержку медикам местных больниц.

Ранее бригады врачей были направлены в несколько регионов: в республики Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Дагестан, в Забайкальский край, во Владимир и Псков, на Камчатку, в Ханты-Мансийск, в Тыву, а также в Ямало-Ненецкий автономный округ.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Общественная палата Москвы проработает вопрос награждения медицинских работников за борьбу с коронавирусной инфекцией. Студентам медицинских колледжей могут предоставить персональные стипендии.

«Общественная палата должна выступить с инициативой выделить московских врачей, медработников, включая водителей скорой помощи, всех, кто боролся и борется с коронавирусом. Выделить статус медицинского работника. <...> Предлагаю подумать», - сказал Венедиктов.

- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.

- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.

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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.

«Для Москвы она (вторая волна - ред.) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%», — сказал Волчков в интервью газете «Известия».

- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.