РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Набор маршевых барабанов передали школе искусств в селе Петрово-Дальнее в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В рамках мероприятий проекта правительства РФ «Культурная среда» национального проекта «Культура» муниципальное учреждение дополнительного образование «Петрово-Дальневская школа искусств» получило в пользование большой и малый маршевый барабаны», - говорится в сообщении.

Проект «Культурная среда» направлен на создание условий для повышения качества художественного образования – оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

«В новом учебном году новыми инструментами смогут воспользоваться преподаватели и воспитанники школы искусств», - заключается в материале.