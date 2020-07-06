РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже отечественного автомобиля, стоимостью 50 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 30-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил ее автомобиль отечественного производства. Общая сумма материального ущерба составила 50 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан ранее судимый 41-летний местный житель, который дал признательные показания в совершении преступления. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.