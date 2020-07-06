РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 июл. Движение транспорта временно ограничили на улице Чапаева в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с проведением работ по прокладке коммуникаций до конца августа введены ограничения движения транспорта на автомобильной дороге в Красногорске в микрорайоне Опалиха на улице Чапаева», - говорится в сообщении.

Для передвижения жителей микрорайона Опалиха временно введено двустороннее движение на автомобильных дорогах на улицах Арктическая, Северная и Папанина.