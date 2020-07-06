РИАМО - 6 июл. Больше 20 тысяч пассажиров воспользовались за минувшие выходные компенсационными маршрутами в районе Сокольнической линии метро, где закрыто несколько станций, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранса».

Станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии закрыты 4, 5 и 6 июля на время ввода оборотного тупика за станцией «Саларьево». В обычном режиме метро возобновит свою работу во вторник, 7 июля, в 5:30 утра.

«Бесплатными автобусами в районе временно закрытых станций Сокольнической линии метро 4 и 5 июля воспользовались около 20,5 тысяч пассажиров», - говорится в сообщении.

Компенсационный маршрут связывает станции «Саларьево» и «Коммунарка» с остановками у метро «Филатов Луг», «Прокшино» и «Ольховая». В выходные на линии курсировали 10 низкопольных автобусов особо большой вместимости. В понедельник их число увеличено до 50.