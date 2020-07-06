РИАМО - 6 июл. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения для включения в реестр недобросовестных поставщиков по ООО «Севторг», их предоставил Видновский перинатальный центр, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку расходных материалов для отделения реанимации.

«В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», - говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, которые свидетельствуют об устранении нарушений условий контракта.

После этого ведомство решило, что сведения в отношении ООО «Севторг» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.