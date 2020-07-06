РИАМО - 6 июл. Из Московской области в Казахстан направлены бригады медицинских специалистов для помощи в борьбе с пандемией коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
В борьбе с коронавирусной инфекцией в местных больницах будут задействованы 26 врачей из Подмосковья.
«Врачи Московской области за период эпидемии коронавируса показали себя настоящими профессионалами. Во многом именно благодаря им в регионе удалось переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией. Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана», - рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
В Казахстан из Подмосковья направились анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи.
На помощь специалистам из Казахстана отправились ведущие врачи из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской и других больниц, где работали временные коронавирусные госпитали.
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Текстовая трансляция
6 ИЮЛЯ
- Общественная палата Москвы проработает вопрос награждения медицинских работников за борьбу с коронавирусной инфекцией. Студентам медицинских колледжей могут предоставить персональные стипендии.
- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.
- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.
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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.
- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.
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