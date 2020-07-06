РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Сотрудники «Водоканала» Подольска приступили к устранению прорыва на Октябрьском проспекте в понедельник, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер управляющей компании МУП «ДЕЗ».

В понедельник произошел прорыв на Октябрьском проспекте у дома №1.

«В настоящее время на месте работают сотрудники «Водоканала». Что именно прорвало пока неизвестно. В адрес управляющей компании поступают жалобы на отсутствие холодной воды в ряде домов», - сказала диспетчер.