В Подмосковье ЕГЭ по русскому языку сдали более 20,5 тыс выпускников
В Подмосковье ЕГЭ по русскому языку сдали более 20,5 тыс выпускников
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РИАМО - 6 июл. В понедельник в Подмосковье прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку, его сдавали более 20,5 тысячи выпускников, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.
«В Подмосковье сегодня прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку. В испытании приняли участие свыше 20,5 тысячи ребят. Экзамен прошел штатно, без нарушений. Завтра русский язык будет сдавать вторая часть выпускников – это еще почти 18 тысяч детей», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
По ее словам, для сдачи сегодня были задействованы все 264 пункта проведения.
«В целях безопасности в каждом пункте проведения была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками. Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Эти правила действуют на всех экзаменах», – отметила Каклюгина.
Результаты экзаменов будут известны не позднее 23 июля.
Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля. В этот день прошли экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ. В Подмосковье в первый день экзамены сдали более 10 тысяч выпускников.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/13)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
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