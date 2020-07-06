РИАМО - 6 июл. В понедельник в Подмосковье прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку, его сдавали более 20,5 тысячи выпускников, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В Подмосковье сегодня прошел первый день сдачи ЕГЭ по русскому языку. В испытании приняли участие свыше 20,5 тысячи ребят. Экзамен прошел штатно, без нарушений. Завтра русский язык будет сдавать вторая часть выпускников – это еще почти 18 тысяч детей», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, для сдачи сегодня были задействованы все 264 пункта проведения.

«В целях безопасности в каждом пункте проведения была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками. Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Эти правила действуют на всех экзаменах», – отметила Каклюгина.

Результаты экзаменов будут известны не позднее 23 июля.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 3 июля. В этот день прошли экзамены по литературе, географии, информатике и ИКТ. В Подмосковье в первый день экзамены сдали более 10 тысяч выпускников.