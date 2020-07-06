РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Рабочие приступили к подключению коммуникаций к общественному туалету в поселке Дубровицы Подольска по просьбе жителей, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Учитывая многочисленные просьбы жителей, в микрорайоне Дубровицкий начались работы по подключению коммуникаций к туалетному блоку в поселке Дубровицы вблизи Конного двора и гостевой стоянки КПЦ «Дубровицы», - сказал Боярко.

Он отметил, что работы будут завершены в ближайшее время.