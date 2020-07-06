РИАМО - 6 июл. Подмосковные власти намерены сокращать период отключения горячей воды в летнее время, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник провел совещание с руководящим составом регионального правительства. Одним из вопросов для обсуждения стала подготовка к отопительному сезону, также на повестку дня был вынесен вопрос о контроле за соблюдением графика отключения горячей воды.
этом году в Подмосковье приняли решение перенести начало сезона отключения горячей воды с 1 июня на 2 июля. На отдельных территориях сроки выполнения плановых работ будут сокращены.
В Подмосковье насчитывается почти 54 тысячи многоквартирных домов, 2,5 тысячи котельных, более 10 тысяч километров теплосетей.
Кроме того, в ходе совещания Воробьев обсудил с руководящим составом областного правительства вопросы работы общественного транспорта. Пассажиропоток в Подмосковье постепенно возвращается на докоронавирусный уровень, в связи с этим крайне важно проводить дезинфекцию подвижного состава и соблюдать график движения общественного транспорта. Пассажирам необходимо носить маски.
Также в ходе совещания Воробьев выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории Московской области.
В заключение губернатор Подмосковья напомнил властям об оперативном реагировании на обращения жителей, поступающие в Центр управления регионом.
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