РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают причастных к серии велосипедных краж в микрорайоне Климовск, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Ранее в социальных сетях появилась информация о серии велосипедных краж в микрорайоне Климовск. Пострадавшие разместили фотографии своих потерянных вещей и попросили сообщить свидетелей информацию, которая поможет найти пропажу.

«По данному факту заявления в полицию поступили. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению противоправной деятельности», - сказала сотрудница.