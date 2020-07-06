РИАМО - 6 июл. Выявление новых случаев коронавирусной инфекции в Подмосковье снижается, в связи с чем в регионе начинают разбирать временные Covid-госпитали в парке «Патриот» и «Крокус Экспо», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник провел совещание с руководящим составом регионального правительства. В ходе мероприятия был затронут вопрос борьбы с Covid-19.

«Мы подходим к тому, что начинаем разбирать временные госпитали в «Крокусе» и «Патриоте». Абсолютное большинство клиник снова оказывают плановую медицинскую помощь. Это работа непростая, требующая максимального внимания», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что у жителей Московской области есть большой запрос на получение плановой медпомощи различного профиля.

Инфекционный госпиталь развернули в парке «Патриот» на территории Одинцовского округа при поддержке Минобороны РФ. Стационар на 1,4 тысячи больных создан на базе четырех главных павильонов парка.

В «Крокус Экспо» организовали филиал Красногорской городской больницы №1, рассчитанный на Covid-пациентов в состоянии легкой и средней степени тяжести. Госпиталь вмещает 920 коек, а также 120 коек реанимации.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Общественная палата Москвы проработает вопрос награждения медицинских работников за борьбу с коронавирусной инфекцией. Студентам медицинских колледжей могут предоставить персональные стипендии.

«Общественная палата должна выступить с инициативой выделить московских врачей, медработников, включая водителей скорой помощи, всех, кто боролся и борется с коронавирусом. Выделить статус медицинского работника. <...> Предлагаю подумать», - сказал Венедиктов.

- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.

- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.

- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.

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- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.

«Для Москвы она (вторая волна - ред.) уже невозможна. Сейчас людей, сформировавших естественный иммунитет, в столице 40–60%. Если динамика сохранится, их количество увеличится к концу августа до 80–90%», — сказал Волчков в интервью газете «Известия».

- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.