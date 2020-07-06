РИАМО - 6 июл. В Московской области тарифы по взносу за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2020 году не изменились, взнос составляет 9,07 рубля за квадратный метр, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Взнос за капремонт остается на прежнем уровне уже три года, на 2020 год губернатор региона Андрей Воробьев принял решение его не увеличивать.

«В качестве мер социальной поддержки населения в условиях введенного режима повышенной готовности на территории Московской области начисление и сбор ежемесячных взносов по строке «капитальный ремонт» за апрель, май и июнь не осуществлялись. В платежных документах за июль 2020 года будут возобновлены начисления взносов на капитальный ремонт без доначислений за период трех месячного моратория», — сказал министр ЖКХ Московской области.

Кроме того, пени за неуплату счетов за капремонт не будут начислять до 1 января 2021 года, уточнил Велиховский.

В 2020 году в программу капремонта включено 2 199 многоквартирных домов, по словам генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерия Николова.

С 2020 по 2022 годы планируется провести ремонт в 9 тысячах домов на сумму более 60 миллиардов рублей.

С 2014 года отремонтировано 12,8 тысячи многоквартирных домов, заменено свыше 10,7 тысячи лифтов. Ремонтные работы ведутся с учетом мнения жителей, они подписывают акты приемки.

В Подмосковье ведется самая масштабная программа по капремонту в России, в нее входят свыше 44 тысяч домов. Началась программа в 2014 году, планы расписаны до 2049 года, за это время планируется отремонтировать около 44 тысяч домов.

По программе ведется замена кровли, инженерных систем, ремонт подвальных помещений, фундамента, установка общедомовых узлов учета потребления коммунальных ресурсов, замена устаревшего лифтового оборудования. Особое внимание направлено на энергосбережение и повышение энергоэффективности зданий.

С 1 июля в России возросли тарифы на коммунальные услуги. Средний рост платы граждан Подмосковья составит около 2%, что на 2,1% ниже уровня, заданного федеральным правительством на 2020 год. Такой рост является наименьшим за последние годы.

Благодаря комплексному подходу областных властей к сфере ЖКХ и мероприятиям по поддержке граждан в период пандемии экономия жителей составит более 2,5 миллиардов рублей.