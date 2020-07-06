ЕГЭ по русскому языку решили сдавать 70 тысяч московских школьников
ЕГЭ по русскому языку решили сдавать 70 тысяч московских школьников
официальный сайт мэра Москвы
РИАМО - 6 июл. Единый государственный экзамен по русскому языку стал самым популярным, его решили сдавать 70 тысяч столичных школьников, экзамены пройдут в 6 и 7 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Всего экзамены сдают около 80 тысяч ребят. На втором месте - профильная математика, на третьем - обществознание», — написал Собянин на своей станице в соцсети «Вконтакте».
Выпускник московской школы №1400 Кирилл Семенов рассказал, что Единый государственный экзамен помог закрепить знания, полученные в школе, несмотря на необычные условия подготовки к ЕГЭ.
«На экзамене были достаточно комфортные и безопасные условия, которые еще больше помогли настроиться на рабочий лад», — сказал Семенов.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции в пунктах сдачи ЕГЭ были усилены санитарные нормы. Сотрудников протестировали на коронавирус в обязательном порядке, помещения для сдачи экзамена продезинфицировали до и после ЕГЭ. Ученики должны рассаживаться в определенном порядке. Перед экзаменом всем проверяют температуру и выдают маски и перчатки и обеспечивают антисептиками.
«Хочется, чтобы все думали только об экзаменах и не беспокоились о безопасности. Еще раз успехов, друзья!», — заключил глава города.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/13)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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