РИАМО - 6 июл. Единый государственный экзамен по русскому языку стал самым популярным, его решили сдавать 70 тысяч столичных школьников, экзамены пройдут в 6 и 7 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Всего экзамены сдают около 80 тысяч ребят. На втором месте - профильная математика, на третьем - обществознание», — написал Собянин на своей станице в соцсети «Вконтакте».

Выпускник московской школы №1400 Кирилл Семенов рассказал, что Единый государственный экзамен помог закрепить знания, полученные в школе, несмотря на необычные условия подготовки к ЕГЭ.

«На экзамене были достаточно комфортные и безопасные условия, которые еще больше помогли настроиться на рабочий лад», — сказал Семенов.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в пунктах сдачи ЕГЭ были усилены санитарные нормы. Сотрудников протестировали на коронавирус в обязательном порядке, помещения для сдачи экзамена продезинфицировали до и после ЕГЭ. Ученики должны рассаживаться в определенном порядке. Перед экзаменом всем проверяют температуру и выдают маски и перчатки и обеспечивают антисептиками.

«Хочется, чтобы все думали только об экзаменах и не беспокоились о безопасности. Еще раз успехов, друзья!», — заключил глава города.