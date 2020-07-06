РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Сотрудники ГИБДД Подольска будут проверять водителей грузового транспорта на соблюдение правил дорожного движения до 12 июля, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск информирует, что в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативных актов, регламентирующих перевозку грузов, в период с 6 по 12 июля на территории Московской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Грузовик», - говорится в сообщении.

Личный состав Госавтоинспекции Подольска будет выявлять и пресекать факты нарушений правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, нарушений режима труда и отдыха со стороны водителей и должностных лиц, осуществляющих грузовые перевозки.