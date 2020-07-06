РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Сотрудники ГИБДД Люберец на территории города проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл» с 5 по 12 июля, говорится в сообщении БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 5 по 12 июля на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД проходит ОПМ «Мотоцикл», направленное на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспорта. Ежедневно в летний период мы слышим и видим, как на автодорогах по всей России погибают водители мототранспорта либо получают тяжелые травмы. На самом деле очень многое зависит от умения управлять данным видом транспорта, который относится к транспортным средствам повышенной опасности, так как тело человека не защищено», - говорится в сообщении.

ГИБДД Люберец напоминает правила безопасности вождения. Во-первых, мотоцикл должен быть зарегистрирован в органах ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотозащиту или хотя бы одежду из плотных материалов, которая будет закрывать части тела полностью, а также специальную обувь, с фиксированной подошвой.

Во-вторых, перед тем, как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке.

Кроме того, не стоит забывать обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.