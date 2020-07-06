РИАМО - 6 июл. Более 52 миллионов рублей выделили на льготное краткосрочное кредитование организаций агропромышленного комплекса Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Дополнительные лимиты субсидий в размере 52 миллионов рублей выделены Минсельхозом РФ на льготное краткосрочное кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Также был увеличен максимальный размер льготных краткосрочных кредитов. Увеличение по направлениям «Растениеводство» и «Молочное скотоводство» составило 600 миллионов рублей, а по направлениям «Животноводство» и «Переработка» – 1 200 миллиона рублей.

Наличие доступных кредитов является основным инструментом развития агропромышленного комплекса. Специалисты считают, что эффективная реализация механизма кредитования возможна только при достаточности лимитов, а также обеспечении своевременности выплат льготных кредитов.