РИАМО- 6 июл. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент удара молнии во вратаря клуба Орехово-Зуева «Знамя Труда» Ивана Заборовского, сообщает Газета.ru.

ЧП случилось во время разминки. Молния поразила спортсмена, кода он собирался пробить по мячу.

«На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет», — сообщили в футбольном клубе.

Ранее клуб из Орехово-Зуева занял 11-е место в турнирной таблице зоны «Запад».