РИАМО – 6 июл. Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк выступил в рамках ежегодного Форума страховых инноваций InnoIns-2020, сообщается на сайте ВСК.

Традиционно форум собирает представителей страхового бизнеса, консалтинговых и IT-компаний. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате. Председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк выступил с докладом «Пандемия как активатор цифровизации страхового бизнеса – как страховщики пережили внеплановое стресс-тестирование».

«Страховой Дом ВСК прошел через острую фазу кризиса с минимальными потерями, поскольку вся команда отслеживала и осознавала изменения рынка, своевременно применялись необходимые меры, и это время было использовано для новых возможностей и трансформаций. Страховой рынок, безусловно, сильно зависим от изменений в отраслях, которые сейчас испытывают кризис, но благодаря стабильной работе и финансовой устойчивости компании преодолимы даже эти вызовы и испытания», - сказал Цикалюк.

Он отметил, что регулирование и надзор с участием рынка помогают страховщикам в прохождении внепланового стресс-тестирования.

«Последние три года ЦБ внедрял лучшие практики регулирования и коренным образом изменил ландшафт страховой отрасли в лучшую сторону. Регулирование способствовало «очищению» рынка от недобросовестных компаний, а также повышению качества инвестиционных активов страховщиков. К тем компаниям, которые работают в сегодняшних условиях, предъявляются самые высокие требования. Результатом этого становится высокий уровень сервиса для клиентов, уменьшилось количество жалоб, стало меньше негативного клиентского опыта. Это наша общая заслуга», - подчеркнул Цикалюк.

По его мнению, при дальнейшей консолидации страховой отрасли такая тенденция продолжится, и потребитель от этого только выиграет.

«Мы уже изменили как внешние, так и внутренние процессы с учетом поправки на период изоляции и тех мер, которые применялись для стабилизации ситуации: провели оперативные трансформации всех действующих продуктов и сервисов, не потеряв при этом связь с нашими клиентами. Подтверждая ожидания ЦБ по развитию страховых продуктов, ВСК уже реализовал полный дистанционный цикл по продуктам автокаско: клиенты получают полный сервис «на удаленке», включая и урегулирование страховых случаев», - добавил председатель совета директоров ВСК.

По его словам, переход в онлайн не стал для компании чем-то новым.

«Поэтому все вопросы урегулирования убытков, пролонгаций, покупок решались максимально эффективно для клиента, и уже в апреле мы наблюдали рост в дистанционных каналах. Огромная предыдущая работа, направленная на развитие онлайн-сервисов ВСК, способствовала этому результату», - сказал Цикалюк.

Он подчеркнул, что пандемия при всем своем негативном влиянии явилась для отрасли фактором ускорения процессов, направленных на цифровизацию и улучшение качества услуг для клиента.

Организаторы форума InnoIns-2020 отметили успехи Страхового Дома ВСК наградой «За достижения в области дистанционного урегулирования убытков».