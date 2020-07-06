В ночь на 6 июля в одной из больниц Рима скончался знаменитый итальянский композитор Эннио Морриконе. Причиной смерти стала травма – накануне 91-летний музыкант упал и сломал бедренную кость. Он написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам и прославился как автор музыки к спагетти-вестернам, фильмам «Неудержимые», «Нечто» и многим другим. За свою карьеру Морриконе получил многочисленные премии, в числе которых «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми». Обозреватель РИАМО собрала самые яркие работы композитора за всю его карьеру.

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Потомственный музыкант

Эннио родился 10 ноября 1928 года в Риме. Его отец был профессиональным джазовым трубачом, а мать – простой домохозяйкой. Мальчик был одним из пяти детей в семье. В возрасте 9 лет он поступил в консерваторию Святой Цецилии, а уже в 16 лет занял место второй трубы в ансамбле Альберто Фламини, где ранее играл его отец. Вместе с ансамблем он зарабатывал на жизнь, играя в ночных клубах и отелях Рима.

С середины 1950-х годов музыкант начал сочинять и аранжировать музыку для кино, но поскольку не имел громкого имени, в титрах указывались более известные композиторы.

Наконец, в 1961 году на экраны вышла кинолента «Фашистский вожак» (Il Federale), которая официально считается первым фильмом, в работе над которым участвовал композитор. По сюжету фашистское руководство Кремоны приказывает унтер-офицеру милиции арестовать скрывающегося профессора и доставить его в Рим, после чего начинаются их совместные приключения.

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«Долларовая трилогия»

С 1964 года Морриконе работал в звукозаписывающей компании RCA, где аранжировал сотни песен для таких музыкантов, как Джанни Моранди, Марио Ланца, Миранда Мартино и других. В этом же году Морриконе улыбнулась удача: он начал сотрудничать со своим экс-одноклассником – режиссером Серджио Леоне и написал саундтрек для его фильма «За пригоршню долларов», который ознаменовал прорыв спагетти-вестернов на большой экран и положил начало известной трилогии. В титрах Морриконе скрылся под псевдонимом Лео Николс.

Сюжет рассказывает про одинокого стрелка (Клинт Иствуд) и ковбойские разборки в небольшом городке на Диком Западе. Главная музыкальная тема цепляет меланхоличными мотивами, а местами напоминает вой койота, в ней можно услышать стрельбу и йодль. При создании музыки композитор экспериментировал и использовал нетипичное сочетание инструментов – электрогитары с колокольчиками, пановой флейтой. Согласно легенде, Леоне отказался монтировать некоторые сцены, чтобы не пришлось резать «по живому» музыку Морриконе.

Успех фильма стал настоящим трамплином для музыканта, вместе с Леоне они создали еще несколько не менее впечатляющих произведений, а за Морриконе закрепилась слава «композитора для спагетти-вестернов». В частности, культовыми считаются его работы для фильма «Хороший, плохой, злой» (1966 год). Две композиции мгновенно узнаются киноманами по всему миру: заглавная тема, в основе которой лежат звуки боевых барабанов, и The Ecstasy Of Gold, которая дополняет знаменитую финальную сцену на кладбище. К слову, какое-то время легенды рок-музыки Metallica использовали этот трек для начала своих концертов.

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Голливудская слава

В то же время Морриконе начинает сочинять музыку для других жанров кино, а прославившегося на просторах Европы композитора начинают приглашать для работы в Голливуде. За годы своего творчества он успел поработать с Джилло Понтекорво, Мауро Болоньини, Пьером-Паоло Пазолини, Майком Николсом, Романом Полански, Брайаном Де Пальма, Педро Альмодоваром.

К одной из любопытных работ можно отнести минималистичные композиции для культового фильма ужасов «Нечто» 1982 года режиссера Джона Карпентера. По задумке научная экспедиция обнаруживает в Антарктике потерпевший крушение инопланетный космический корабль, откуда выбирается жуткое существо. Главная тема фильма Humanity (Part II) наполнена страхом. В течение семи минут она развивается в ритме сердцебиения, держа слушателя в напряжении. Синтезаторные мотивы в фильме – один из первых примеров электронной музыки авторства Морриконе.

Фильм «Однажды в Америке» 1984 года стал классикой гангстерского жанра и последним примером сотрудничества Морриконе со старым другом Леоне. История нью-йоркских гангстеров после Первой мировой войны затронула зрителей по всему миру. Главная тема в исполнении румынского флейтиста Георге Замфира вызывает ностальгию с первых нот. Почти тридцать лет спустя режиссер Вонг Карвай включил части саундтрека в свой фильм «Великий мастер» в знак уважения к творческому союзу мастеров.

Звуковая дорожка Эннио Морриконе к фильму «Миссия» 1986 года от режиссера Ролана Жоффе, рассказывающем о сложных отношениях между испанскими иезуитами с аборигенами, признана одним из лучших саундтреков. Морриконе мастерски показал столкновение культур: южноамериканская музыка тут соседствует со звучанием Лондонского симфонического оркестра. В саундтреке объединяются церковные хоралы, индейские барабаны и испанская гитара.

В 1987 году режиссер Брайан Де Пальма решил экранизировать гангстерский сюжет о подпольных бандитских империях времен сухого закона в США. Так родился фильм «Неприкасаемые», а композитором для него, конечно, был выбран итальянец Морриконе. За мелодию с джазовыми трубами Al Capone’s Theme и Machine Gun Lullaby, под которую происходила знаковая для истории кино перестрелка на вокзале Union Station, Морриконе получил единственную за всю карьеру «Грэмми» и один из пяти «Золотых глобусов».

В 1995 году композитор был награжден «Золотым львом» Венецианского фестиваля за выдающие творческие достижения.

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Морриконе в XXI веке

kinopoisk.ru Кадр из х/ф «Легенда о пианисте»

В 2001 году вышел фильм «Легенда о пианисте», который тоже оставил яркий след в карьере композитора. Картина рассказывает о том, как на берегу моря был найден загадочный человек с роялем, который не помнит ничего, кроме музыкальных произведений.

Оркестровые композиции Морриконе удостоились очередного «Золотого глобуса» и звания лучшей музыки к фильму.

В 2007 году композитор получил «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф: его фирменный стиль – это использование женского голоса в качестве инструмента, оттеняемого сочной оркестровкой.

Уже спустя два года очередным этапом в карьере музыканта стало его сотрудничество с режиссером Квентином Тарантино в фильме «Бесславные ублюдки» о периоде Второй мировой войны на территории Франции. Саундтрек состоит из музки разных жанров, начиная от чувственных мотивов и любимых Морриконе мелодий, характерных для спагетти-вестернов, заканчивая R&B. Сегодня фильм признан одним из лучших произведений кинематографа начала XXI века.

После первой совместной работы композитор несколько раз не самым приятным образом отзывался о Тарантино, но их совместные проекты неизменно становились культовыми.

Примером этому служит и картина «Джанго освобожденный» 2012 года. За основу Тарантино взял старый итальянский вестерн «Джанго». Темнокожий раб Джанго попадает в руки к немецкому дантисту, который обещает освободить его, но за определенную услугу... Картина успела стать классикой приключенческого кино.

А в 2016 году Морриконе удостоился очередного «Золотого глобуса» за композиции к фильму Тарантино «Омерзительная восьмерка».

Одной из последних работ композитора для большого кино стал саундтрек к фильму «Двое во вселенной» – романтической истории двух родственных душ, предназначенных друг для друга, от итальянского режиссера Джузеппе Торнаторе, с которым мэтр сотрудничал не впервые.

У композитора остались жена и четверо детей. Один из его сыновей – Андреа Морриконе – тоже пишет музыку для кино.

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