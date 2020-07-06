РИАМО - 6 июл. С 16 июня павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ посетили более 8,5 тысяч жителей и гостей столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Всего с момента открытия в октябре 2017 года павильон «Макет Москвы» посетили более 720 тысяч москвичей и гостей столицы.

«Интерес к «Макету Москвы», который за последние годы стал одной из интереснейших городских достопримечательностей, постепенно выходит на докарантинный уровень. Об этом свидетельствует статистика посещений. Так, если в первую неделю после открытия с 16 по 21 июня число гостей макета составило 1608 человек, то во вторую неделю с 23 по 28 июня эта цифра выросла почти вдвое до 3111 человек», - отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он отметил, что в павильоне соблюдаются все необходимые санитарные нормы, которые гарантируют безопасное посещение павильона.

Сотрудники следят за сохранением посетителями социальной дистанции и использованием перчаток и масок. Павильон оборудован дезинфекторами, всем гостям при входе измеряется температура тела бесконтактным способом.

Больше 50 гостей одновременно в павильон не пускают. Каждые два часа проводится уборка помещений с дезинфекцией поверхностей. На сегодняшний день временно приостановлено проведение экскурсий и лекций.

Экспозиции павильона «Макет Москвы» составляет 429 квадратных метров. Зрители могут увидеть уникальную копию центральной части города, посмотреть тематические светотехнические шоу, демонстрируемые каждый час. Павильон «Макет Москвы» работает ежедневно с 10.00 до 20.00, кроме понедельника. Вход свободный.