РИАМО - 6 июл. Реконструкция рыбхоза «Лотошинский» началась в городском округе Лотошино Московской области, проект был законсервирован в 2015 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Производственные мощности рыбхоза насчитывают 13 выростных прудов, 11 нагульных прудов и зимовальный комплекс из 23 бассейнов.

«В настоящее время на объекте приступили к обследованию территории и выполнению работ, которые включают в себя геологические и геодезические изыскания. Также сейчас ведется строительство и обустройство дорог», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Общая площадь прудов составляет более 1,5 тысяч гектара. В ближайшей перспективе в рамках проекта здесь планируется строительство гибридно-селекционного центра. Это будет многофункциональный унифицированный индустриальный комплекс для производства объектов аквакультуры с бассейнами и инкубационными аппаратами, а также производственной лабораторией.

В гибридно-селекционном центре планируется выращивать различные виды рыб от инкубации икры до товарной продукции.

Первый этап проекта завершится в июне 2021 года. Инвестиции в проект составят более 3 миллиардов рублей.

Министр добавил, что по завершении проекта будет создано порядка 90 новых рабочих мест.