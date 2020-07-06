РИАМО - 6 июл. За первую половину июня в Московском регионе в 6,5 раз увеличилось количество покупок в фотоцентрах и в пять раз – в магазинах одежды, говорится в сообщении пресс-службы МТС Банка.

Аналитики МТС Банка и МТС Кассы провели исследование, в ходе которого изучили восстановление торговли и услуг в Москве и Подмосковье после ослабления ограничений из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«Клиенты МТС Банка активно покупали одежду – больше в 4,5 раза и оплачивали услуги химчисток – в этой категории количество транзакций выросло 4 раза», - говорится в сообщении.

Также отмечается снижение на 29% числа покупок в супермаркетах. Это произошло из-за того, что многие потребители впрок запаслись продуктами и товарами первой необходимости.

«В среднем по всем категориям магазинов, которые работают с сервисом МТС Касса, в июне заработало на 47% точек продаж больше. Больше всего открылось химчисток – в 2 раза больше. К привычному формату работы вернулось на 82% больше салонов красоты и на 79% – магазинов одежды и обуви», - добавляется в сообщении.

Оборот продавцов товаров и услуг в Московском регионе во всех категориях вырос на 62%.

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