РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям пресекли реализацию опасной мясной продукции в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Управлением Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям в ходе мониторинга системы «Меркурий» выявлено ООО «АПК ИНДИГО» в Люберцах, изготавливающее и реализующее субпродукты мясные, на сырье для производства которых отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы. В ходе проведения анализа информации, размещенной в автоматизированных системах «Сирано» и «Меркурий», установлено, что ООО «АПК ИНДИГО» выпустило в обращение потенциально опасную пищевую продукцию.

«В результате проверки управлением Россельхознадзора выявлены следующие нарушения Федерального закона №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и требований технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», действующих на территории ЕАЭС. Данная продукция признана некачественной и опасной, изъята из обращения, помещена на ответственное хранение собственника. Управлением Россельхознадзора принято решение об уничтожении вышеуказанной продукции, выдано предписание, в соответствии с которым в срок до 1 сентября 2020 года собственником должна быть организована и проведена утилизация (уничтожение) продукции», - говорится в сообщении.

Управлением Россельхознадзора юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В июле 2020 года управлением Россельхознадзора ООО «АПК ИНДИГО» будет привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа.

При проведении проверки осуществлен отбор проб животноводческой продукции производства ООО «АПК ИНДИГО». Образцы направлены для проведения испытания на микробиологические показатели в подведомственное Россельхознадзору ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». Согласно протоколу испытаний в исследованных пробах были обнаружены бактерии рода Salmonella.