РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже имущества и 10 литров бензина из припаркованной машины, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть первого отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его автомобиль, припаркованный вблизи одного из домов на улице Циолковского, и украл имущество и 10 литров бензина. Общая сумма материального ущерба составила более 20 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан ранее судимый 32-летний гражданин без определенного места жительства. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.