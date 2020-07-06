РИАМО - 6 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру образования Ирине Каклюгиной и главам городских округов проконтролировать процесс возобновления работы детских садов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

С понедельника детсады в Подмосковье вернулись к работе в полном объеме.

«Запрос на детские сады огромный - родители работают, ребенка оставить не с кем, летние лагеря еще не начали функционировать. Я прошу министра образования и глав обратить внимание на работу детских садов», - сказал Воробьев.

По словам губернатора, властям необходимо убедиться в том, что в детсадах обеспечено комфортное и безопасное пребывание детей.

Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции детские сады в Подмосковье работали в режиме дежурных групп. Теперь дошкольные учреждения вернулись к работе в обычном режиме.

В целях безопасности в группах детсадов проводят регулярную уборку и дезинфекцию, помещения чаще проветривают, а малышей выводят на длительные прогулки на свежем воздухе.

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