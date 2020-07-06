РИАМО - 6 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру образования Ирине Каклюгиной и главам городских округов проконтролировать процесс возобновления работы детских садов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
С понедельника детсады в Подмосковье вернулись к работе в полном объеме.
По словам губернатора, властям необходимо убедиться в том, что в детсадах обеспечено комфортное и безопасное пребывание детей.
Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции детские сады в Подмосковье работали в режиме дежурных групп. Теперь дошкольные учреждения вернулись к работе в обычном режиме.
В целях безопасности в группах детсадов проводят регулярную уборку и дезинфекцию, помещения чаще проветривают, а малышей выводят на длительные прогулки на свежем воздухе.
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