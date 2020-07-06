РИАМО - 6 июл. За минувшую неделю операторы системы-112 Московской области приняли свыше 190 тысяч вызовов, из них 80 тысяч вызовов потребовали выезда на место экстренных служб, сообщил РИАМО в понедельник представитель системы-112.

«Количество вызовов на единый номер спасения «112» от жителей и гостей Московской области с 29 июня по 5 июля составило более 190 тысяч», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что свыше 80 тысяч вызовов потребовали экстренного реагирования, порядка 15 тысяч вызовов - комплексного реагирования.

«Более 66% из всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 29% - полиции и ГИБДД, остальные 5% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам», - уточнил собеседник агентства.

Систему-112 Московской области ввели в эксплуатацию 1 июня 2015 года. Алгоритм ее работы позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызвать на место происшествия несколько экстренных служб и координировать их работу.