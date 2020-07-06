РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Рабочие в текущем году планируют завершить строительство тротуара на Серпуховской улице микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. Возобновились работы по планированию земельного участка для строительства тротуара на улице Серпуховской от дома №7 до существующей застройки по улице Серпуховской, протяженностью более 350 метров и шириной 2 метра. Также планируется установить 14 опор уличного освещения. Работы планируется завершить в текущем году», - говорится в сообщении.

Ранее работы были приостановлены из-за большого количества воды на участке застройки, а также в связи с согласованием новой трассы, которую путем прокола в настоящее время делает МУП «Водоканал».