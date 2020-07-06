РИАМО - 6 июл. Тестовые голосования по неполитическом вопросам нужно регулярно проводить в Москве, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.

«Я настаивал на том, чтобы в Москве в течение года было три – четыре общегородских тестовых голосования, неполитических, чтобы люди перестали бояться голосовать электронное», - сказал Венедиктов.

Он отметил, что вопросы должны касаться города, районов, дворов. Это могут быть вопросы граффити, домашних животных.

«Мэр Москвы Собянин согласился, что это должно стать бытовухой», - заключил Венедиктов.