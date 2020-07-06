РИАМО – 6 июл. Специалисты из Роскачества рассказали о правилах, которые помогут вернуть деньги за покупку онлайн, если в заказе не будет нужного товара, сообщает Федеральное агентство новостей.

Гражданам советуют покупателям проверять товар при курьере. Если что-то не сходится с чеком, нужно попросить курьера сделать об этом отметку.

«Потребитель может и сам заснять на видео чек и сверить с ним весь доставленный заказ. В случае отказа курьера от участия в проверке товара на соответствие чеку, специалисты рекомендуют не получать этот заказ», - говорится в сообщении.

При этом в последствии будет сложно доказать отсутствие товара либо недовес, если потребитель начнет проверку после того, как курьер уйдет.

Чтобы оформить компенсацию, покупатель должен заявить об этом через сайт магазина, приложить видео и фотодоказательства, отметку курьера о том, что позиции в заказе не сходятся с чеком.

Иногда бывает, что покупатель заказал товар через сайт-агрегатор, деньги списались, а доставки нет. Тогда потребителя защитит статья 399 Гражданского кодекса РФ «Субсидиарная ответственность», претензия должна направляться агрегатору, который списал деньги за предоставление услуги.

Между тем, если магазин отказывается возвращать деньги, тогда нужно обратиться в Роспотребнадзор. Сотрудники этого органа проведут проверку и на своем уровне примут меры для защиты прав потребителя.