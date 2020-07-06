РИАМО - 6 июл. Гроза, ливень, град и ветер до 22 метров в секунду ожидаются в Подмосковье с 7 июля до конца 8 июля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«При сильном дожде воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе», - говорится в сообщении.

В связи с этим в чрезвычайном ведомстве напомнили, что во время грозы стоит отказаться от поездок на личном транспорте. При управлении автомобилем важно соблюдать скоростной режим и дистанцию. Из-за грозы видимость на дорогах ухудшается, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

При ветре не рекомендуется парковать автомобиль под деревьями и рядом с шаткими конструкция. Находясь на улице, нужно обходить плохо укрепленные сооружения, рекламные щиты и деревья.

МЧС рекомендует в непогоду не оставлять детей без присмотра.