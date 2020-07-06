РИАМО - 6 июл. В парках Москвы стартовала акция «ПаркАрт», в рамках которой на деревьях в столичных парках появятся рисунки, в 2020 году география проведения акции расширяется: в ней примут участие еще восемь природных территорий, сообщила журналистам начальник отдела экологического просвещения и учета животных дирекции природных территорий «Измайлово» и «Косинский» Юлия Нефедова.

«Помимо эстетической функции, основная цель - природоохранная. Потому что процессу нанесения рисунков на деревья, предшествует обследование зеленых насаждений, которое проводится ежегодно специалистами «Мосприроды», — сказала Нефедова.

Акция проводится ежегодно с 2016 года. В «Косинском», «Измайловском», «Терлецком» и «Кусковском» парках, на данный момент можно найти более 140 рисунков.

В этом году к акции присоединяются еще восемь парков - природно-исторические парки «Кузьминки-Люблино», «Царицыно», «Москворецкий», «Тушинский», комплексный заказник «Алтуфьевский», ландшафтный заказник «Лианозовский», природный заказник «Медведковский» и памятник садово-паркового искусства «Усадьба Архангельское-Тюриково».