РИАМО - 6 июл. Общественная палата Москвы проработает вопрос награждения медицинских работников за борьбу с коронавирусной инфекцией, среди предложений рассматриваются абонементы в театр, бесплатная парковка, льготный проезд, заявил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.
Он отметил, что это могут быть абонементы в театр, бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатные парковки. Также возможно предоставлять персональные стипендии студентам медицинских колледжей.
Московские врачи за время эпидемии коронавируса вылечили 65 тысяч тяжелобольных пациентов. Каждый из пациентов получил в столичных больницах высокотехнологичную и оперативную помощь.
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Текстовая трансляция
6 ИЮЛЯ
- Общественная палата Москвы проработает вопрос награждения медицинских работников за борьбу с коронавирусной инфекцией. Студентам медицинских колледжей могут предоставить персональные стипендии.
- Еще 446 человек завершили лечение от коронавируса в Подмосковье. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 38 793 заболевших.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В России за минувшие сутки зарегистрировали 6 611 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 292 случая, в Москве зафиксировали 685 случаев заражения Covid-19.
- За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 632 пациента. Всего в столице Covid-19 победили 157 652 пациентов.
- Ученые из 32 стран требуют от ВОЗ признать, что коронавирус может передаваться по воздуху. Основная причина заражения - крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве уже невозможна вторая волна коронавируса, считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вторая волна возможна только в тех городах, которые хорошо самоизолировались и где наблюдается низкий уровень инфекции.
- За сутки в Москве скончались 22 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. В Подмосковье за сутки скончались 12 пациентов с Covid-19.
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