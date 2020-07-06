РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Около 1 тысячи заявителей обслуживает Центральный офис МФЦ подмосковных Люберец, сообщила директор МУ «Люберецкий МФЦ» Маргарита Скалябина.

В понедельник глава городского округа Владимир Ружицкий проверил, как работает МФЦ Люберец. Центральный МФЦ находится по адресу: улица Звуковая, дом №3.

«С 1 июля мы уже начали принимать посетителей, начали работать так же, как и до пандемии, только со всеми мерами предосторожности. Заявители могут записаться предварительно, а могут прийти без записи. Время ожидания - не более 10-15 минут. Мы соблюдаем все правила Роспотребнадзора, поэтому людям иногда приходится ждать. За день мы обслуживаем около 1 тысячи человек, в зале 23 окна», - сказала Скалябина.

Она отметила, что до пандемии нагрузка была 40 человек на одно окно.

По словам Ружицкого, в МФЦ все меры предосторожности соблюдены.

«Я оцениваю, что сейчас мы вернулись к нормальной работе, когда люди могут оформить все нужные документы», - заключил Ружицкий.