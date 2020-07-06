РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Свыше 80 детей сдали анализы на антитела к Covid-19 в детской поликлинике микрорайона Кузнечики Подольска, менее чем у 2% были обнаружены иммунные клетки, образованные после контакта с вирусом, сообщила «РИАМО в Подольске» заведующая поликлиникой Любовь Топина.

В Подольске в мае началось массовое тестирование всех желающих на антитела к Covid-19 (IgM и IgG). Это необходимо для того, чтобы выявить иммунные клетки, которые вырабатывает организм в результате контакта с вирусом. Также анализ нужен для проведения планового лечения и при оформлении санаторно-курортной карты.

«В нашей детской поликлинике мы проводим данный анализ у детей от 1 года. У маленьких деток мы берем мазочки из носа. Это безболезненная процедура. Дети постарше уже сдают кровь, в которой мы можем найти антитела к вирусу и выявить, находится ли пациент в остром периоде заболевания или просто когда-то перенес. Всего по настоящее время этот анализ сдали 82 ребенка и более 1 тысячи взрослых. Причем у детей иммунные клетки были обнаружены менее чем в 2% случаев, а у взрослых – около 12%», - сказала Топина.

Она добавила, что в настоящее время детская поликлиника на бульваре 65-летия Победы полностью возобновила плановый прием. На входе у детей измеряется температура, в самом медучреждении соблюдается социальная дистанция и все необходимые меры для безопасности людей. Также в поликлинике планируется в будущем открытие рентген-кабинета, в настоящее время огорожены «чистые» и «грязные» зоны, пациенты в которых между собой не пересекаются.

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