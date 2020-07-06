РИАМО - 6 июл. Около семи миллиардов рублей стоило бы России повсеместное видеонаблюдение на голосовании по поправкам в Конституцию, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Видеонаблюдение в том формате, как это сделала Москва, на всю Россию было бы плюсом 5-7 миллиардов рублей. На больших федеральных кампаниях сумма может быть и побольше», - сказал Булаев.

Он отметил, что большим вопросом является необходимость такой меры. Важно, чтобы на участках были реальные живые наблюдатели.

«Видеонаблюдение применяется для того, чтобы определить, есть нарушение или нет. Туда приезжает мобильный наблюдатель, все выясняет», - заключил Булаев.

Ранее в России прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля.