РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В подольской школе №35 планируют открыть школьный кабинет стоматолога для профилактики кариеса среди детей, сообщила «РИАМО в Подольске» главный врач Подольской детской стоматологической поликлиники Алла Рыбак.

«Около 2,5 месяцев поликлиника работала только по неотложной помощи. То есть медпомощь могли получить пациенты только с острой болью, а с 15 июня мы открыли двери для планового приема. Этого момента ждали как маленькие пациенты, так и весь персонал поликлиники. Сейчас лицензируем школьный кабинет, который планируем открыть в школе №35. Там будут работать наши врач и медсестра, которые будут акцентировать свое внимание на профилактике кариеса», - сказала Рыбак.

Она отметила, что в поликлинике организована вся необходимая профилактика для безопасности пациентов. В частности, на входе измеряется температура, и при ее обнаружении маленький пациент направляется в специальный кабинет, где получает всю необходимую помощь и не контактирует с остальными.

«Наши врачи работают в две смены, в среднем наше медучреждение рассчитано на 128 посещений в смену. Во время простоя мы нашли детского стоматолога, однако вопрос нехватки кадров еще стоит», - пояснила Рыбак.