РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 июл. Щелковский историко-краеведческий музей подготовил экскурсионные программы для юных жителей, теперь каждую субботу ребят ждут экскурсии по экспозициям и выставкам музея, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Принять участие могут ребята в возрасте от 6 до 10 лет. Численность группы не должна превышать 12 человек», - говорится в сообщении.

Вход для детей - бесплатный. Стоимость билета для взрослых - 60 рублей. Узнать график экскурсий и записаться можно по телефону: 8(496)566-52-80, либо на сайте музея: http://www.museum-schel.ru.