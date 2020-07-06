РИАМО – 6 июл. Автор музыки к сериалу «Бригада» Алексей Шелыгин назвал выдающимся скончавшегося композитора Эннио Морриконе, который скончался 6 июля, сообщает Газета.ru.

«Это был действительно выдающийся композитор, который своей музыкой создал целый мир. Этот мир воплотился в лучших его музыкальных произведениях, которые мы слышим во многих величайших фильмах. Эти фильмы во многом и стали великими именно благодаря ему. Его музыка отражала драматургию», - отметил Шелыгин.

Итальянский композитор умер 6 июля в 91 год. Всемирную известность Морриконе принесла работа над фильмами Серджо Леоне: «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке», «Однажды на Западе».