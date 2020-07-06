РИАМО — 6 июл. Президент РФ Владимир Путин считает, что необходимо усилить административную ответственность в сфере обращения с животными, сообщает РИА ФАН.

«Такое поручение правительству глава государства дал после встречи 5 июня с представителями общественных организаций, которые специализируются на экологии и защите животных», - говорится в сообщении.

Во время встречи Владимир Путин отметил, что именно благодаря активистам и волонтерам власти узнают о проблемах и начинают реагировать.

Тогда же глава государства сказал, что, к примеру, резонанс вокруг «китовой тюрьмы» побудил властей принять соответствующий закон.