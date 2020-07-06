РИАМО - 6 июл. Голосование на производствах является спорной практикой, и с ним нужно бороться, заявил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.

В ходе голосования по поправкам в Конституцию избиратели из разных регионов переписывались в Москву через «Мобильный избиратель», после чего оформляли «Надомное голосование» на предприятиях. Всего такой схемой воспользовались 500 тысяч человек, уточнил Венедиктов.

«Возникли заново «производственные участки». У нас в стране «закрытые участки» на производствах были отменены. <...> Как сделать так, чтобы не было такого голосования, - это вопрос», — сказал Венедиктов.

Он отметил, что при этом наблюдателей на некоторые такие производства не пускали, так как предприятия закрытые.

С 25 июня по 1 июля проходило Общероссийской голосование по поправкам в Конституцию.

Также для жителей Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня проходило онлайн-голосование по Конституции.