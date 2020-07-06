РИАМО - 6 июл. С начала текущего года в поездах ЦППК перевели больше 100 тысяч велосипедов, двухколесный транспорт можно бесплатно провозить ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«В остальное время стоимость провоза 60 рублей – при дальности пути до 100 километров и 120 рублей – при дальности пути более 100 километров», – говорится в сообщении.

Провоз в границах МЦД бесплатный в любое время, достаточно оформить бесплатный билет в кассах на станциях.

С 12 мая в общественном транспорте Москвы и Подмосковье можно передвигаться только в масках и перчатках.