РИАМО - 6 июл. Московский городской суд отменил постановление Пресненского районного суда городы Москвы о продлении ареста до 18 сентября полицейского Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег в метро, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«Шестого июля рассмотрена апелляционная жалоба на постановление Пресненского районного суда города Москвы от 15 июля 2020 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Смирнова до 18 сентября. Суд апелляционной инстанции постановил отметить решение Пресненского районного суда, направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе, меру пресечения в виде заключения под стражей оставили прежней — до 15 июля», - сказал собеседник агенства.

Вечером 18 сентября 2019 года на станции метро «Рязанский проспект» сотрудники собственной безопасности полиции проводили операцию по задержанию Алексея Смирнова, подозреваемого в получении взяток. В какой-то момент он достал пистолет и открыл стрельбу по своим коллегам. В результате один из полицейских погиб, а второй получил ранения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

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