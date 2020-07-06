РИАМО - 6 июл. Московский городской суд перенес пересмотр приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на конец месяца, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«Заседание отложено на 10:00 31 июля 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев были задержаны в октябре 2018 года.

Спортсмены устроили две драки, в которых пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга России Денис Пак.