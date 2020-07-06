РИАМО - 6 июл. При следующем проведении электронного голосования стоит дать возможность избирателю переголосовать, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

«Переголосование можно сделать так, чтобы при соблюдении тайны и анонимности, человек мог переголосовать», - сказал Костырко.

Он отметил, что необходимо нормативно закрепить процедуру проверки собственного голоса в системе. Помимо этого, лучше развести во времени электронное голосование и голосование на участках.

«Мы предлагаем создать новые процедуры по наблюдению за электронным голосованием», - заключил Костырко.

Также в столице предложили создать обновляемый электронный реестр избирателей для проведения онлайн-голосований.