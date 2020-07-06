РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 июл. В период с 1 по 30 июня полицейские Щелкова зарегистрировали более 7 тысяч сообщений от граждан, 133 из них касались совершенных преступлениях, 105 из них раскрыто, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

За этот период было зарегистрировано 25 тяжких и особо тяжких преступлений, в 20 случаях лица, совершившие их, установлены.

«Кроме этого, задержано два лица, находившихся в федеральном розыске», - говорится в сообщении.

Из наиболее значимых преступлений оперативники раскрыли один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 10 грабежей, три мошенничества, 31 кражу, из них две квартирные и пять из дач и садовых домов, один факт угона автотранспорта, пять фактов сбыта наркотических средств и психотропных веществ и четыре случая их хранения, два факта организации незаконной миграции.