РИАМО - 6 июл. Специальный электронный сервис для избирательных комиссий планируют создать в столице, в нем будет отражена информация о выбранных способах голосования избирателей, сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

«Должен быть разработан электронный сервис не только по дистанционному голосованию, но и по мобильному избирателю. Где члены участковой избирательной комиссии проверяли бы, проголосовал или не проголосовал любой участник голосования. Чтобы это была не телефонная связь, не перезвон», - сказал Ермолов.

Он отметил, что это позволит избежать повторного голосования.

С 25 июня по 1 июля в РФ прошло голосование по поправкам в Конституции. Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать в онлайн-формате.